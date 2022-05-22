الأحد 22 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شب في منزل وأحواش بـ«قنا»

حريق في منزل
حريق في منزل
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تفحص الأدلة الجنائية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، آثار حريق شب في منزل، و3 أحواش ملاصقة له، بقرية المخلبطية، التابعة لمركز أبوتشت؛ لحصر الخسائر والتلفيات، وفحص أسباب الحريق.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق في منزل، وأحواش ملاصقة له، بقرية المخلبطية، في أبوتشت، شمال قنا، وانتقال قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية، والسيطرة علي دون خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة؛ لتولي التحقيقات، والسيطرة علي الحريق، وجاري حصر التلفيات من قبل الشئون الاجتماعية بالقرية.
 

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