النيابة تتحرى عن «زعامة» مستريح المواشي في أسوان

أمرت نيابة إدفو بمحافظة أسوان، طلب تحريات المباحث في واقعة ضبط مستريح المواشى الجديد والشهير باسم «زعامة»؛ لاتهامه بالاستيلاء على 44 مليون جنيه، من مواطنين بادعاء استثمارها في تجارة المواشي.



كانت معلومات وردت لقطاع للأجهزة الأمنية، بقيام أحد الأشخاص "شهرته زعامة "مقيم بقرية كلح الكرنك بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان "متهم ثانوى" بالاشتراك مع والده، صاحب النشاط الرئيسي، سبق ضبطه فى استلام رؤوس الماشية من المواطنين بأسلوب "الوعدة"، بقيمة مالية تجاوزت 44 مليون جنيه وعدم إلتزامه بالسداد للمواطنين فى المواعيد المحددة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والده على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.