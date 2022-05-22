الأحد 22 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة لسيدة منعت طليقها من رؤية ابنته منذ ولادتها

حبس سيدة
حبس سيدة
ads

قضت محكمة جنح الزيتون برئاسة المستشار محمد الشريف، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل بحبسها سنة؛ لامتناعها عن تنفيذ حكم رؤية صغيرتها الصادر لصالح طليقها منذ ولادة طفلته.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما أقامت المتهمة دعوى خلع ضد زوجها وحصلت على حكم بخلعه بعد أيام من زواجها، ثم أنجبت منه طفلة، وقبل ولادة ابنتهما أقامت ضده دعاوى نفقة مأكل وملبس وبدل فرش وغطاء، وإذ التزم طليقها بكافة النفقات، ولم تقدم المتهمة دليلاً على تأخره عنها، وحصل الزوج على حكم برؤيه طفلته عقب ولادتها عام 2020.

إلا أن طليقته منعته من رؤيتها منذ ولادتها، وظل الزوج يتوجه لمكان الرؤية على مدار عامين ثم يعود وحيداً لعدم حضور المتهمة للمكان المتفق عليه، حتى اضطر لإقامة دعوى ضدها بعد مرور عامين مطالبا بلقاء ابنته، لتقضى المحكمة بحبس المتهمة سنة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مستقبل مصر فى «مستقبل مصر»

الأكثر قراءة

لينك موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

رابط مباشر| دعم مصر تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

د.أحمد الخميسى

إلى متى تستمر الحرب الروسية؟.. وبِمَ تنتهى؟

ماجد حبته

مستقبل مصر الزراعى

محمد المعموري

سياسة الاعتدال فى الوطن العربى

د. منى حلمى

لو كانت هى الأضعف لما حُوصرت بالأغلال

علي سعدة

هل انتهت أيام الكورونا؟

د.كريمة الحفناوى

جماعة الرواد وأمسية فى رحاب عاشق العلم والوطن

حسين دعسة

منظمة سياسية أوروبية.. لغايات مجتمع جيوسياسية أمني

صور

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

جنازة سمير صبرى

وزير الشباب والرياضة يحضر مؤتمر إعلان انطلاق بطولة الجونة للاسكواش فى نسختها العاشرة

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحفيين العمانية»: تكريم خاص للشهيدة شيرين أبوعاقلة باجتماع الاتحاد الدولى للصحفيين

إصابة فلسطينى فى إطلاق مُستوطن النار عليه بحى الشيخ جراح

البحرية الإسرائيلية تفتح نيرانها على مراكب صيادين فى غزة