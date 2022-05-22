الحبس سنة لسيدة منعت طليقها من رؤية ابنته منذ ولادتها

قضت محكمة جنح الزيتون برئاسة المستشار محمد الشريف، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل بحبسها سنة؛ لامتناعها عن تنفيذ حكم رؤية صغيرتها الصادر لصالح طليقها منذ ولادة طفلته.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما أقامت المتهمة دعوى خلع ضد زوجها وحصلت على حكم بخلعه بعد أيام من زواجها، ثم أنجبت منه طفلة، وقبل ولادة ابنتهما أقامت ضده دعاوى نفقة مأكل وملبس وبدل فرش وغطاء، وإذ التزم طليقها بكافة النفقات، ولم تقدم المتهمة دليلاً على تأخره عنها، وحصل الزوج على حكم برؤيه طفلته عقب ولادتها عام 2020.

إلا أن طليقته منعته من رؤيتها منذ ولادتها، وظل الزوج يتوجه لمكان الرؤية على مدار عامين ثم يعود وحيداً لعدم حضور المتهمة للمكان المتفق عليه، حتى اضطر لإقامة دعوى ضدها بعد مرور عامين مطالبا بلقاء ابنته، لتقضى المحكمة بحبس المتهمة سنة.