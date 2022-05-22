الأحد 22 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة طالب دهسته سيارة فى طما بسوهاج

اسعاف
اسعاف
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لقي طالب مصرعه، اليوم الأحد، مصرعه إثر دهسه من سيارة مسرعة أثناء ركوب دراجته البخارية في طما بمحافظة سوهاج، وتسليم الجثة لذويها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوفاة طالب صدمته سيارة على الطريق بدائرة المركز وتم نقله للمستشفى وتم التحفظ على السيارة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث المركز بوصول "م. س"،  16 سنة طالب، ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي  جثة هامدة وادعاء اصطدام بجسم صلب متحرك.

وبسؤال خاله "ط. ع"، 33 سنة، مهندس، بأنه أثناء قيادة نجل شقيقته دراجة بخارية بالطريق الوسطاني دائرة المركز اصطدمت به السيارة  قيادة "ع ا"، 58 سنة سائق ويقيم دائرة المركز مما أدى لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.
وبسؤال قائد السيارة أيد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور ولم يتمكن من مفاداته تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

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