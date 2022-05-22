الأحد 22 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
ads

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها ونجلاها في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة- أبومنقار بمحافظة الوادى الجديد.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة أبومنقار، مما أسفر عن وفاة شيماء صلاح صابر 30 سنة، وإصابة زوجها حسن أحمد عبدالحميد 32 سنة، من قرية أبومنقار كسر بعظمة الكوع الأيسر وتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مستقبل مصر فى «مستقبل مصر»

الأكثر قراءة

لينك موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

رابط مباشر| دعم مصر تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

د.أحمد الخميسى

إلى متى تستمر الحرب الروسية؟.. وبِمَ تنتهى؟

ماجد حبته

مستقبل مصر الزراعى

محمد المعموري

سياسة الاعتدال فى الوطن العربى

د. منى حلمى

لو كانت هى الأضعف لما حُوصرت بالأغلال

علي سعدة

هل انتهت أيام الكورونا؟

د.كريمة الحفناوى

جماعة الرواد وأمسية فى رحاب عاشق العلم والوطن

حسين دعسة

منظمة سياسية أوروبية.. لغايات مجتمع جيوسياسية أمني

صور

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

جنازة سمير صبرى

وزير الشباب والرياضة يحضر مؤتمر إعلان انطلاق بطولة الجونة للاسكواش فى نسختها العاشرة

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحفيين العمانية»: تكريم خاص للشهيدة شيرين أبوعاقلة باجتماع الاتحاد الدولى للصحفيين

إصابة فلسطينى فى إطلاق مُستوطن النار عليه بحى الشيخ جراح

البحرية الإسرائيلية تفتح نيرانها على مراكب صيادين فى غزة