مصرع سيدة فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها ونجلاها في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة- أبومنقار بمحافظة الوادى الجديد.



ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفرافرة أبومنقار، مما أسفر عن وفاة شيماء صلاح صابر 30 سنة، وإصابة زوجها حسن أحمد عبدالحميد 32 سنة، من قرية أبومنقار كسر بعظمة الكوع الأيسر وتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.