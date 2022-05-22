الأحد 22 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن صحة 4 مصابين في مشاجرة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة
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أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في مشاجرة بسبب خلافات حول ملكية قطعة أرض بالميراث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري، والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز أخميم تبين أنها بين طرف أول «أحمد. ع»، 55 سنة مزارع مصابًا بجرح طعني بالبطن «حافظ.خ »، 60 سنة مزارع مصابًا "اشتباه نزيف بالمخ " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان «الحسن. ع»، ع 22 سنة طالب مصابًا جرح قطعي بالجبهة، وشقيقه «رائد»، 31 سنة ،عامل مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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