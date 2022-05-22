حبس مستريح جديد استولى على مليونى جنيه من أهالى سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاستيلاء من 6 أشخاص على مبالغ مالية بقصد توظيفها في الاستثمار العقارى بإجمالي 2 مليون جنيه مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضر محرر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو (محمد. ا. م. ن) - 27 سنة - حاصل على الثانوية الأزهرية، ويقيم بدائرة مركز سوهاج و5 آخرين يقيمون بدائرة المحافظة لتضررهم من المدعو (عارف. ا. م. ع) - 46 سنة - عاطل، ويقيم بدائرة مركز أخميم لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "2.000.000" اثنين مليون جنيه لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.