«أحرار سنجار» يقصف قاعدة عسكرية تركية

كشف فصيل «أحرار سنجار»، عن قصفه قاعدة عسكرية تركية في منطقة زيلكان شرقي مدينة «الموصل» شمالي العراق، بطائرتين مسيرتين.

وأكدت المجموعة المسلحة، في بيان لها، أنها أصابت أهدافها بدقة في القاعدة العسكرية التركية وخلفت أضرارا في صفوف الجيش التركي.

وأشارت «أحرار سنجار»، إلى أن عملياتها ستستمر ضد الأهداف التركية شمالي العراق، مضيفة أن الاعتداء على كل شبر من الأراضي العراقية هو اعتداء على «سنجار»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت «أحرار سنجار»، إنها استخدمت طائرتين مسيرتين نوعيتين للمرة الأولى منذ بدء عملياتها، موضحة أن القصف يأتي ردا على غارات تركية استهدف عناصر لحزب «العمال الكردستاني» في ضواحي محافظتي كركوك ونينوى.