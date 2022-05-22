الأحد 22 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الاحتلال الإسرائيلى يرفض إجراء أمريكا تحقيقا فى مقتل الصحفية أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة
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رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء الولايات المتحدة تحقيقا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان".

 

وجاء ذلك، رداً على توقيع 55 نائبا أمريكيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، على خطاب يطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الخارجية الأمريكية بالتحقيق في استشهاد أبو عاقلة، بعد أن قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي لن يحقق في القضية.

 

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوج، الدعوة التي أطلقها النواب الأمريكيون، قائلاً إن "الرسالة التي وقعها هؤلاء لا تعرض الحادثة بصورة منصفة وتتجاهل سياق الأحداث وبالتالي تتوصل إلى استنتاج خاطئ".

 

وأكد هرتسوج، وفق القناة الإسرائيلية، أن حرية الصحافة غاية في الأهمية لإسرائيل، وأنه لا يجب لأي صحفي أن يقتل أثناء أدائه مهامه.

 

وطالب النواب الأمريكيين الولايات المتحدة بالمشاركة وبشكل مباشر في التحقيق بوفاة أبو عاقلة كونها تحمل الجنسية الأمريكية، قائلين نشعر بقلق عميق إزاء وفاة أبو عاقلة، ويجب حماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم بأي ثمن.

 

وعقب ذلك، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن كررت دعوتها لإجراء تحقيق شامل وشفاف بمقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، مطالبا بتحديد المسؤول عن القتل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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