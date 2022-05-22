مقتل وإصابة 13 شخصا جراء قصف أوكرانى على خيرسون

أعلنت الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عشرة في قرية بيلوزيركا بمنطقة خيرسون، جراء قصف من الجانب الأوكراني.

وقالت الإدارة في بيانها: "بسبب الهزيمة في ماريوبول وعلى الجبهات، تحاول كييف الانتقام من المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرتها، اليوم ونتيجة للهجوم على قرية بيلوزيركا، قتل ثلاثة مدنيين وجرح عشرة آخرون".

وفي صباح الخميس 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

بدأت أوكرانيا حشد نحو أربعين ألف من جنودها الاحتياط، وفرضت حالة الطوارئ وأعلنت أنها كانت هدفًا لهجوم إلكتروني جديد "ضخم" يستهدف المواقع الرسمية.

وأعلنت شركتا فيزا وماستركارد الأمريكيتان للمدفوعات، تعليق عملياتهما في روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا وإنهما سيعملان مع عملائهما وشركائهما لوقف جميع المعاملات في البلاد.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ويحاول مئات الآلاف من النساء والأطفال والمسنين الأوكرانيين مغادرة البلاد هربًا من المعارك والقصف الروسي إلى الرحيل بأي وسيلة ممكنة، وفيما يتكدس العدد الأكبر من اللاجئين على حدود بولندا، تستقبل دول أخرى كالجارة مولدافيا البقية.

وشهدت عواصم عدة عبر العالم تجمعات ومظاهرات دعمًا لأوكرانيا وتنديدا بالحرب التي شنتها روسيا، حيث تظاهر آلاف الأشخاص في بروكسل وتولوز ومدريد وبرشلونة وبلجراد وسكوبيه للتنديد بالحرب الروسية الأوكرانية، كما نزل روس في عدة مدن روسية وأوكرانيون في بلدات تسيطر عليها القوات الروسية إلى الشارع.