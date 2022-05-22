الأحد 22 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان» تفتح باب الحجز للوحدات السكنية بمشروعى الرحاب ومدينتى.. اليوم

وحدات سكنية
وحدات سكنية
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تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، اليوم الأحد، في حجز شقق مشروعي الرحاب ومدينتي.

وبحسب وزارة الإسكان، أن تسليم الوحدات السكنية بمشروعي الرحاب ومدينتي تسليم فوري، مشيرة إلى أن السداد سيكون على 25 سنة من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 8%.

الجدير بالذكر، أم مشروعي «الرحاب ومدينتي» يقعان بمنطقة الإمتداد العمراني الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة، ويتميز موقعهما بأنه يتوسط الكتلة العمرانية للقاهرة الجديدة، والتي تعد من أكثر المدن الواقعة داخل نطاق القاهرة الكبرى تميزًا وتفردًا.

وطبقًا لوزارة الإسكان، كما يتميز كلا المشروعين بأنه تجمع عمراني متكامل الخدمات يحقق الخصوصية والرفاهية والأمان، ويتواءم مع المعادلات التخطيطية الحديثة، وتتوافر به المسطحات الخضراء والأنشطة الترفيهية والرياضية والتجارية التي تجعله أحد أهم وأكبر المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

والوحدات السكنية المعروضة للبيع بمشروعي الرحاب ومدينتي مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على الفسخ طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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غدًا.. فتح باب الحجز لوحدات مجموعة طلعت مصطفى فى الرحاب ومدينتى بأقساط على 25 عامًا

شروط حجز شقق مشروعي الرحاب ومدينتي

كما يلتزم المتقدم للحجز بمشروعي الرحاب ومدينتي - في كل الأحوال - بنظام الإدارة والصيانة المحدد من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لإدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع في نطاقه الوحدة المشتراة، حسب وزارة الإسكان.

كما يلتزم المتقدم للحجز بمشروعي الرحاب ومدينتي قبل استلام الوحدة بأن يسدد للشركة مبلغ وديعة الصيانة المحددة دفعة واحدة، بالإضافة إلي مصاريف صيانة السنة الأولي والمحددة بـ %15 من قيمة وديعة الصيانة، وكذلك قيمة العدادات، كما يلتزم المتقدم للحجز بسداد أي فروق قد تطالبهم بها الشركة في حينه ووفقًا لما يتم على وحدات المشروع في هذا الشأن دون أدني مسئولية على هيئة المجتمعات العمرانية.

كما يلتزم المتقدم للحجز - في كل الأحوال - بسداد قيمة الاشتراك المقرر لدى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني للعضوية بالنادي الخاص بالمشروع، وذلك وفقًا للأسعار وأنظمة السداد المعمول بها لدي الشركة، ويلتزم العميل بسداد قيمة العضوية بموجب شيكات بنكية لصالح الشركة، ومع التزامه بكافة شروط العضوية واللوائح المنظمة لها.

وأوضحت الإسكان، أنه يتم بدء تلقي طلبات الحجز والشراء بمشروعي الرحاب ومدينتي اعتبارًا من اليوم الأحد 22 /5 /2022 وحتى نفاذ الوحــــدات المعروضة، ويقر المتقدم للحجز بأن الإخطارات والمراسلات التي يتم إرسالها له عن طريق البريد الإلكتروني أو بموجب رساله نصية على التليفون المحمول، المذكورين بإستمارة البيانات، تعد صحيحة ومنتجة تمامًا لكافة آثارها القانونية ولها ذات الحجية المقررة للمراسلات الرسمية.

كما يقر المتقدم للحجز بمشروعي الرحاب ومدينتي بأنه قد اطلع علي كراسة الشروط ووافق عليها وأصبح على دراية كاملة بموقع الوحدات المعروضة والنماذج المعمارية ومتوسط مساحة الوحدات ومتوسط أسعارها.

الاسكان حجز شقق مشروعي الرحاب ومدينتي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القاهرة الجديدة شركة هشام طلعت مصطفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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