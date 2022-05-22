الأحد 22 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تعلن عن أول حالة إصابة محتملة بـ جدرى القرود

جدرى القرود
جدرى القرود
ads

أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، عن رصد أول إصابة محتملة بجدري القرود في البلاد لدى سائح إنجليزي.

وقالت الهيئة، في بيان لها، نقلته وكالة “رويترز”، إن المواطن الإنجليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة بعد الاشتباه في إصابته بجدري القرود.

وأضافت أن التحاليل المخبرية ستوضح ما إذا كان الأمر متعلقاً بجدري القرود.

ويعتبر جدري القرود من الأوبئة التي باتت تهدد سكان العالم، بعد انتشاره في أكثر من بلد وإصابة العشرات حول العالم، يبدأ جدري القرود عادةً بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق وتستعرض الدستور في السطور التالية علاج مرض جدري القرود الوباء الجديد 2022.

وقد يصاب المرضى بطفح جلدي على وجوههم أو أجزاء أخرى من الجسم في غضون يوم إلى ثلاثة أيام من الحمى، حيث يمكن أن يشبه الطفح الجلدي جدري الماء أو الزهري أو الهربس، ولكن السمة المميزة هي ظهور بثور مملوءة بالسوائل تسمى حويصلات على راحة اليدين.

يمكن أن تظهر الأعراض في أي مكان من خمسة إلى 21 يومًا بعد إصابة شخص ما، حيث يتعافى معظم الناس بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وفقًا لما ذكره موقع " pennmedicine" الطبي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مستقبل مصر فى «مستقبل مصر»

الأكثر قراءة

لينك موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

رابط مباشر| دعم مصر تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

د.أحمد الخميسى

إلى متى تستمر الحرب الروسية؟.. وبِمَ تنتهى؟

ماجد حبته

مستقبل مصر الزراعى

محمد المعموري

سياسة الاعتدال فى الوطن العربى

د. منى حلمى

لو كانت هى الأضعف لما حُوصرت بالأغلال

علي سعدة

هل انتهت أيام الكورونا؟

د.كريمة الحفناوى

جماعة الرواد وأمسية فى رحاب عاشق العلم والوطن

حسين دعسة

منظمة سياسية أوروبية.. لغايات مجتمع جيوسياسية أمني

صور

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

جنازة سمير صبرى

وزير الشباب والرياضة يحضر مؤتمر إعلان انطلاق بطولة الجونة للاسكواش فى نسختها العاشرة

محطة تل أبيب

المزيد

العراق: وضع القدس والأراضى المحتلة يتطلب موقفًا عربيًا يؤسس لموقف دولى

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات إسرائيل المتواصلة في محافظة جنين

مصدر عسكرى سورى: مقتل 3 أشخاص جراء قصف إسرائيلى استهدف جنوب دمشق