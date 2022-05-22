اليونان تعلن عن أول حالة إصابة محتملة بـ جدرى القرود

أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، عن رصد أول إصابة محتملة بجدري القرود في البلاد لدى سائح إنجليزي.

وقالت الهيئة، في بيان لها، نقلته وكالة “رويترز”، إن المواطن الإنجليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة بعد الاشتباه في إصابته بجدري القرود.

وأضافت أن التحاليل المخبرية ستوضح ما إذا كان الأمر متعلقاً بجدري القرود.

ويعتبر جدري القرود من الأوبئة التي باتت تهدد سكان العالم، بعد انتشاره في أكثر من بلد وإصابة العشرات حول العالم، يبدأ جدري القرود عادةً بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والإرهاق وتستعرض الدستور في السطور التالية علاج مرض جدري القرود الوباء الجديد 2022.

وقد يصاب المرضى بطفح جلدي على وجوههم أو أجزاء أخرى من الجسم في غضون يوم إلى ثلاثة أيام من الحمى، حيث يمكن أن يشبه الطفح الجلدي جدري الماء أو الزهري أو الهربس، ولكن السمة المميزة هي ظهور بثور مملوءة بالسوائل تسمى حويصلات على راحة اليدين.

يمكن أن تظهر الأعراض في أي مكان من خمسة إلى 21 يومًا بعد إصابة شخص ما، حيث يتعافى معظم الناس بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وفقًا لما ذكره موقع " pennmedicine" الطبي.