الأحد 22 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تبدأ صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مايو.. غداً

صرف الرواتب
صرف الرواتب
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تبدأ وزارة المالية  غداً الإثنين الموافق 23 مايو 2022 ولمدة 4 أيام، عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة من هذا الشهر للموظفين وذلك بالجهات والوزارات الحكومية والتي تكون خاضعة لموازنة الدولة العامة وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.

ووفقاً لما هو صادر من وزارة المالية فإنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مايو الجاري  لمدة 4 أيام وعلى مستوى 3 مجموعات وظيفية وتحديدا في الفترة من 23 حتى 26 من أبريل الجاري.
وتخطط وزارة المالية لصرف مرتبات أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من بينها 27 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ضمن المجموعة الوظيفية الأولى وذلك اعتبارا من يوم 23 مايو الجاري.

ومن المقرر أن تصرف رواتب العاملين بالدولة للمجموعتين الثانية والثالثة يوم 24 من أبريل الجاري و تتضمن 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، إضافة إلى صرف باقي رواتب الجهات الحكومية لمدة يومين آخرين هما 25 و 26 من أبريل الجاري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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