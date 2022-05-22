الأحد 22 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 22 مايو 2022 عيار 21 فى السوق المصرية

سعر الذهب
سعر الذهب
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يبحث المواطنون بداية كل صباح عن سعر الذهب اليوم الأحد 22 مايو 2022 في السوق المصرية، والذي أصبح يشغل أذهان الكثير لقيمته العالية والذي يعد الملاذ الآمن خلال تلك الفترة لعدم هبوط قيمته المادية، وترتفع معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن سعر الذهب اليوم الأحد 22 مايو 2022 في السوق المصرية، عقب تباين سعر الذهب في السوق المحلية والعالمية.

 

سعر الذهب اليوم الأحد عيار 21 

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 22 مايو 2022 في السوق المصرية.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 879 جنيهًا الجرام.
وبلغ سعر الذهب جرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر 1025 جنيهًا للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1172 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميا

اختتم سعر الذهب العالمي تعاملات أمس مرتفعًا بنسبة 0.25% إلى 1846.5 دولار للأوقية الواحدة.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت بنحو 55 جنيها خلال تعاملات أمس الأول الجمعة ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 1015 جنيها مقارنة بـ 1070 جنيها فى نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.

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وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1845.71 دولار للأوقية، وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1844.30 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9% هذا الأسبوع مع تراجع العملة الأمريكية فيما ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في سبعة أسابيع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5% إلى 22 دولارا للأوقية، وزات بنحو 4.4% هذا الأسبوع، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 963.49 دولار وصعد البلاديوم 1.4% إلى 2034.63 دولار، وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5% و4.5% على التوالي.

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وائل لطفي

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