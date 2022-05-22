إغلاق مطلع الطريق الدائرى باتجاه المريوطية لمدة 10 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إغلاق مطلع الطريق الدائري كليا أمام القادم من شارع ربيع الجيزي والمؤدي إلى المريوطية، وذلك لمدة 10 أيام لتوسعة الطريق مع إجراء تحويلات مرورية لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الأعمال تشمل توسعة الطريق الدائري فى المسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية وذلك ضمن المشروعات القومية للطرق والتي تشرف على تنفيذها وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقـل البـرى)، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك فإن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بأعمال توسعة لمطلع الطريق الدائري للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدي إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثة.

وأضافت أن ذلك سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري المشار إليه تحديدا للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى لإلى مناطق المريوطية وذلك لمدة (10 أيام) ابتـداء مـن الساعة 12 صباح اليوم الأحد ويستمر حتى الساعة 5 صباح يوم الثلاثاء 31 مايو الجارى على مدار 24 ساعة.

كما أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل علي قائدي المركبات والتي شملت:-

حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود الى الطريق الدائرى أتجاه مناطق المريوطية ستقوم باستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـروراً بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى وإلى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم والصعود أعلى الطريق الدائري على طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والمنصورية.