السبت 21 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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انضمام 20 مسجدًا بالسويس وجنوب سيناء للبرنامج الصيفي للطفل

الأوقاف
الأوقاف
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نشرت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل بمحافظتي السويس وجنوب سيناء.

ويبدأ العمل بها بدءًا من الثلاثاء القادم، الموافق 24 / 5 / 2022م، وفق الجدول التالي : 
أولًا : مساجد محافظة السويس
1. فيصل - الرحمن (بالصباح) - ناصر غريب محمد علي
2. فيصل - السيدة خديجة (24 أكتوبر) - محمد ممدوح رزق مصطفى
3. السويس - المحروسة (بالملاحة) - محمد  المتولي سعد يحيى
4. السويس - أبو الأنبياء (ش الجيش) - محمد محمد إسماعيل مصطفى
5. الأربعين - المصطفى (ش المدينة المنورة) - محمد أمين سعيد محمد
6. الأربعين - سيدنا محمد (بكفر  عقدة) - صلاح صلاح فتحي إمام
7. عتاقة - نبي الله إسماعيل (بالتوفيقية) - سليمان محمد سليمان بغدادي
8. عتاقة - حافظة البيباني (بعرب المعمل) - أحمد محمد السعيد السعيد
9. الجناين - وابور الملح (بالعمدة) - محمد عبد المولى طه عبدالعال
10. الجناين - عمر بن الخطاب (بالنوافعة) - معوض أحمد عبدالغني محمد
ثانيًا : مساجد محافظة جنوب سيناء
1 - الطور - المروة الجديد - محمد أحمد محمود الفخراني
2 - الطور - مسجد بدر - مصطفى عبد المعطى سيد أحمد هاشم
3 - رأس سدر - مجمع الرحمن - سليمان عبدالله علي حسن
4 - شرم الشيخ - الصحابة - أحمد عبدالرحمن عبدالله أحمد
5 - شرم الشيخ - الصديق - محمد حمزة محمد عبد الوهاب
6 - دهب - الفنار - حسن منصور منصور مبروك
7 - كاترين - اثبيت - أحمد مهدى محمود الأكشة
8 - أبو زنيمة - أبو زنيمة الجديد - أحمد رمضان محمود الحضري
9 - أبو رديس - زهراء أبو رديس - سعيد عبدالعزيز حسن الفايدي
10 - نويبع - التقوى - كمال محمد محمد زغلول

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