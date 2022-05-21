انضمام 20 مسجدًا بالسويس وجنوب سيناء للبرنامج الصيفي للطفل

نشرت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل بمحافظتي السويس وجنوب سيناء.

ويبدأ العمل بها بدءًا من الثلاثاء القادم، الموافق 24 / 5 / 2022م، وفق الجدول التالي :

أولًا : مساجد محافظة السويس

1. فيصل - الرحمن (بالصباح) - ناصر غريب محمد علي

2. فيصل - السيدة خديجة (24 أكتوبر) - محمد ممدوح رزق مصطفى

3. السويس - المحروسة (بالملاحة) - محمد المتولي سعد يحيى

4. السويس - أبو الأنبياء (ش الجيش) - محمد محمد إسماعيل مصطفى

5. الأربعين - المصطفى (ش المدينة المنورة) - محمد أمين سعيد محمد

6. الأربعين - سيدنا محمد (بكفر عقدة) - صلاح صلاح فتحي إمام

7. عتاقة - نبي الله إسماعيل (بالتوفيقية) - سليمان محمد سليمان بغدادي

8. عتاقة - حافظة البيباني (بعرب المعمل) - أحمد محمد السعيد السعيد

9. الجناين - وابور الملح (بالعمدة) - محمد عبد المولى طه عبدالعال

10. الجناين - عمر بن الخطاب (بالنوافعة) - معوض أحمد عبدالغني محمد

ثانيًا : مساجد محافظة جنوب سيناء

1 - الطور - المروة الجديد - محمد أحمد محمود الفخراني

2 - الطور - مسجد بدر - مصطفى عبد المعطى سيد أحمد هاشم

3 - رأس سدر - مجمع الرحمن - سليمان عبدالله علي حسن

4 - شرم الشيخ - الصحابة - أحمد عبدالرحمن عبدالله أحمد

5 - شرم الشيخ - الصديق - محمد حمزة محمد عبد الوهاب

6 - دهب - الفنار - حسن منصور منصور مبروك

7 - كاترين - اثبيت - أحمد مهدى محمود الأكشة

8 - أبو زنيمة - أبو زنيمة الجديد - أحمد رمضان محمود الحضري

9 - أبو رديس - زهراء أبو رديس - سعيد عبدالعزيز حسن الفايدي

10 - نويبع - التقوى - كمال محمد محمد زغلول