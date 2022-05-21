هنا «مستقبل مصر».. مصر تعالج الماضى وتصلح الحاضر وتبنى المستقبل

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى، الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التى دشنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

ويهدف المشروع الواقع على طريق «القاهرة- الضبعة» إلى تعظيم فرص الإنتاج، وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائى، والاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية.

بدأ المشروع باستصلاح ٢٠٠ ألف فدان، ثم العمل سريعًا على استصلاح ١٥٠ ألف فدان إضافية، ليصبح إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة ٣٥٠ ألف فدان.

وامتدت شرايين الحياة إلى «الدلتا الجديدة»، من خلال ترعة «مستقبل مصر» بطول ٤١ كم، لاستصلاح ٧٠٠ ألف فدان إضافية، ليصبح إجمالى الأراضى المستصلحة مليونًا و٥٠ ألف فدان ضمن مشروع «الدلتا الجديدة» ككل.

وقام الرئيس بجولة تفقدية فى المشروع، استمع خلالها إلى شرح حول حصاد صنف بطاطس «روزيتا» لأغراض التصنيع، وإنتاجيته تصل من ١٧ إلى ١٨ طنًا فى الفدان.

ووصل الرئيس إلى موقع حصاد البنجر لصالح مصانع قطاع الأعمال والقطاع الخاص فى مشروع مستقبل مصر، واستمع إلى شرح حول إنتاجية البنجر، التى وصلت إلى ٢٨ طنًا من البنجر المبكر، وفى العروة المتوسطة وصلت إلى ٣٧ طنًا، والعروة المتأخرة تصل بين ٥٠ و٦٠ طنًا، ومتوسط الإنتاج العام فى المشروع يصل بين ٣٥ و٣٨ طنًا.

كما استمع الرئيس إلى شرح حول الآلات المستخدمة فى الحصاد والميكنة الحديثة، التى تساعد على نقل المحصول فى أقل فترة ممكنة، دون أى هدر.

ووصل الرئيس السيسى، فى نهاية الجولة، إلى موقع محصول القمح على مساحة ٧٥ فدانًا ويتم الحصاد آليًا، حيث جرت زراعة محصول القمح على مدار ١٩٠ يومًا ومر بمراحل نمو النبات، وهو الآن فى مرحلة الطور الجاف، ومتوقع إنتاجية من ١٨ إلى ٢٠ إردبًا.