السبت 21 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم مصنع زيوت وشحوم غير مرخص فى أسيوط

حريق
حريق
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نشب حريق، مساء اليوم السبت، في مصنع غير مرخص للزيوت والشحوم بالمدينة الصناعية بقرية دشلوط بمركز ديروط في أسيوط.

لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق بمصنع زيوت وشحوم غير مرخص بمدينة دشلوط الصناعية.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في مصنع زيوت وشحوم غير مرخص ملك "عبدالعليم. ج. ع".

وأسفر الحادث عن احتراق 50 كرتونة شحم، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

غرفة عمليات أمن أسيوط مركز شرطة خسائر بشرية مديرية امن أسيوط النيابة العامة غرفة عمليات النجدة اندلاع حريق

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