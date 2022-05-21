إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول كبرى للجنايات اختلس 3.5 مليون جنيه

أحال المستشار طارق الحتيتي، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة للبترول والغاز سابقا، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باختلاس 3 ملايين و539 ألفا و22 جنيها، من أموال الشركة دون وجه حق.

وكشف أمر الإحالة للقضية رقم 1583 لسنة 2018 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 5357 لسنة 2018 كلي شمال الجيزة الكلية، والمقيدة برقم 39 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، ورقم 64 لسنة 2022 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم محمد.ع.ك.م، 61 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة للبترول والغاز سابقا، لأنه في غضون الفترة من عام 2009 حتى 2013، بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة، بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة - رئيس مجلس إدارة شركة نهضة للبترول والغاز - اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ وقدره و3 ملايين و539 ألف و22 جنيها، والمحول من حساب الشركة العربية للتنمية والاستثمار التى تتبعها شركة نهضة للحساب البنكى للأخيرة والمعهود له التعامل على هذا الحساب وفقا لأغراض الشركة في البحث والتنقيب عن البترول والغاز إلا أنه احتسبهم لنفسه بنية تملكه.

وشهد أمير نصر رزق الله، محامي، وكيلا من الشركة العربية للتنمية والإستثمار القابضة، بأنه أبلغ من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة بقيام المتهم إبان عمله رئيسا لمجلس إدارتها باختلاس مبلغ مالي مدعيا إنفاقه في أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز والبترول في منطقة الغزاليات بالوادي الجديد والمبرم بشأنها اتفاق أحد أطرافه إحدى الشركات التابعة للشركة العربية وهي شركة نهضة للبترول والغاز والمحول من الشركة جهة عمله للمتهم لإنفاقه في البحث والتنقيب عن البترول والغاز إلا أنه اختلسه لنفسه.