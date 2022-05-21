أول تعليق من الأهلى على «توقيع أشرف بن شرقى»

صرح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، بأن ما يتردد بشأن توقيع المغربي أشرف بن شرقي، للأهلي، غير صحيح بالمرة، وأن كل ما تناوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انضمام اللاعب للأهلي مجرد اجتهاد غير موجود على أرض الواقع، مؤكدًا أن «بن شرقي» لاعب كبير وإضافة لأي فريق، لكن التفاوض بشأن ضم لاعبين جدد والتعاقد معهم سابق لأوانه.

وقال أمير توفيق في تصريحات رسمية عبر موقع النادي الأهلي، إن كل التركيز ينصب حاليًّا على مساندة فريق الكرة ولاعبيه وجهازه الفني قبل خوض المباراة النهائية لدوري الأبطال، ولا يوجد حديث في الأمور التعاقدية حاليًّا لا من قريب ولا من بعيد.