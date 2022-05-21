السبت 21 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد أحداث جنازة سمير صبري.. إيقاف غادة إبراهيم عن العمل

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
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قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات خلال جنازة الفنان سمير صبري.

وقعت مشادة كلامية بين الفنانة المصرية غادة إبراهيم والفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، خلال جنازة الفنان سمير صبري.

وقالت الفنانة غادة إبراهيم، عقب أدائها صلاة الجنازة على الفقيد الفنان الكبير سمير صبري، إنها تحبه جدًا، ولا تنسى أنه وقف إلى جوارها حينما وقعت في أزمة، إلا أنها تشكر تلك الأزمة التي وضحت لها الصديق من المنافق: «سمير كان واقف جنبي وقعد يقولهم عليا إني كويسة وإنه واثق في براءتي، وبالفعل طلعت براءة، وشكرته على دعمه الكبير ليا».
ودعت الفنانة «الله يغفر له ويرحمه، ويؤنس وحشته، ويهون علينا فراقه»، معقبة: «بدعيلك وأنا صائمة»، وأعلنت أنها غاضبة جدًا لأن الفنانة إلهام شاهين وبوسي شلبي منعتاها من استقلال الأتوبيس الذي سيصل مع الجثمان لمقابر العائلة في محافظة الإسكندرية.

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