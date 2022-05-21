إصابة 11 شخصًا فى 3 حوادث متفرقة ببنى سويف

أصيب 11 شخصًا بإصابات متفرقة، في 3 حوادث منفصلة، اليوم السبت، بمراكز الواسطى، وببا، وإهناسيا ببني سويف، اليوم السبت.

وكان قد تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف أمام قرية ميدوم دائرة مركز الواسطى، ما أسفر عن إصابة نورا محمود عبد المحسن 18عامًا، ورضا صلاح عبود 17 عامًا، وحليمه قرني عبد المحسن 55 عامًا، و آية أمين طه 19 عامًا، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات بالجسم.

كما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب دراجة نارية على الطريق الذي يربط قرية قاي بمركز إهناسيا غرب بني سويف، مما نتج عنه إصابة أحمد محمد سيد، 17 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، ودياب محمد خالد، 17 عامًا، جروح وسحجات متفرقة، ومحمود ممدوح عطية، 16 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، وإسلام احمد حسن، 17 عامًا، كسر مضاعف بالساق الأيمن.

وأصيب 3 أشخاص في حادثة إنقلاب مركبة "توك توك"، على الطريق الزراعي الرابط بين قريتي قمبش الحمراء وبني قاسم بدائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، مما أسفر عنه إصابة شعبان محمد علوانى 35 عامًا، اشتباه كسر بالفخذ اليسرى، وأحمد سيد عبد الحليم 36 عامًا، خلع بالكتف اليسرى، ورجب توفيق حسان 35 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، جميعهم مقيمون بقرية بني قاسم التابعة لمركز ببا.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع.