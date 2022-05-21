السبت 21 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مستريح كرداسة المتهم بالنصب وجمع 250 مليون جنيه

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس مستريح كرداسة، والمتهم بالاستيلاء على 250 مليون جنيه من أموال المواطنين، لاستثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مر بضائقة مالية عام 2019 فاتجه إلى أحد أصدقاءه وأوهمه باستثمار أمواله في العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه استولى على أمواله، واستمر نشاطه حتى أواخر عام 2021 وبعدما تعثر فى سداد الأموال لأصحابها هرب ومعه زوجته وأبناءه الثلاثة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم يعمل مقاول ومقيم بكرداسة، بدأ في تجميع مبالغ مالية من المواطنين منذ عدة سنوات، لاستثمارها في مجال تجارة العقارات والأراضي، مقابل إعطائهم أرباح شهرية كبيرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم جمع من ضحاياه ما يزيد عن ربع مليار جنيه من أهالي كرداسة، واختفى هو وأفراد أسرته عقب فشله في سداد الأرباح، فلجأ الضحايا لتقديم البلاغات ضده، وأفراد أسرته الهاربين بصحبته، وصدر قرار بضبطه وإحضاره في القضية رقم 8059 جنح لسنة 2020 بتهمة النصب.

كانت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد المتهم وأفراد أسرته بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من القبض على المتهم وزوجته، و3 من أبنائه، وترحيلهم إلى مديرية أمن الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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