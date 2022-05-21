السبت 21 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا لقاتل صاحب محل بالقناطر الخيرية

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أشرف فتحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمي، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، بأمانة سر عاصم طايل  بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاماً، لقيامه بقتل صاحب محل وشروعه في قتل آخرين.

كان المستشار عمرو سامي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية الأسبق، قد أحال المتهم "حامد م. د" و13 متهماً آخرين سبق الحكم عليهم إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 22781 لسنة 2014 جنايات القناطر الخيرية المقيدة برقم 1795 لسنة 2014 کلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 8/3/ 2014 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، استعرضوا القوة والعنف مع كلا من المجني عليهم  "أحمد عبد الحي.أ"، "محمد سعد.م.س"، "عبدالرحمن محمد أ.ع"، "أحمد سيد.م.أ"، "عادل عبد الحي"، "عاطف سيد.م"، "محمد ع. م" وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لغرض السيطرة عليه لإجبار الأخير على غلق محله التجاري سبيل عيشه الوحيد حال كون باقي المجنى عليهم على صلة قرابة وكان ذلك حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وأدوات "بنادق آلية، فرد خرطوش، حجارة" وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه "أحمد عبدالحي.أ"، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وكمنوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره به وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، بنادق آلية، وحجارة وكان ذلك وفق تدبيرهم المسبق، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا قتله محدثًا إصابته الموصوفة، بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك بناء على تحريض ومساعدة واشتراك المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بمسرح الأحداث للشد من أزره، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، شرع المتهمون في قتل كل من المجني عليهم "محمد . س .م - عادل . ع - عاطف . س . م. - عبد الرحمن . م أحمد .س .م - محمد . ع. م "، وكان ذلك عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية، فرد خرطوش" وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم  لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو تدارك المجني عليهم للعلاج.

وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.

محافظة القليوبية القناطر الخيرية محمد عبد الوهاب تحقيقات شبرا عادل النار قضية السجن طنطا شبرا الخيمة لتر العنف أحمد محامي القوة

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لا للتصالح مع الفساد

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