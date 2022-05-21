السبت 21 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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يبحث الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الفترة عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس، وذلك لمعرفة نتائج الامتحانات بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتائج الامتحانات خلال الأسابيع المقبلة.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من الطلاب وأولياء الأمور من خلال ذلك التقرير موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

  • يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس من خلال الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي (من هنا)
  • اختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.
  • اختر المرحلة الدراسية.
  • اختر الصف الدراسي.
  • اختر العام الدراسي.
  • اختر الفصل الدراسي.
  • اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

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وكشفت الوزارة عن موعد ظهور نتيجة خامسة ابتدائي 2022 بالاسم فقط، برقم الجلوس، بالرقم القومي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات، المراجعة، رصد الدرجات وإعداد الكشوف.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن الرابط والخطوات الكاملة لمعرفة نتائج الامتحانات للطلبة بالفصل الدراسي الثاني عام 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس أو الرقم القومي كاملا الذي يتمكن منه الطلبة القيام بالاستعلام عن نتائج الامتحانات بشكل فوري من خلال الرابط لموقع وزارة التربية والتعليم، ثم اختر المرحلة الدراسية التي تتبع لها، ثم قم بإدخال رقم الجلوس، ثم قم بالضغط على الخانة الخاصة بالعرض للنتائج لكي تظهر القائمة كاملة بجميع النتائج للامتحانات في جميع المواد الدراسية التي كانت مقررة على الطلبة ويتمكن الطلاب في كافة المراحل التعليمية من متابعة الموقع الرسمي لوزارة "التربية والتعليم" من الاطلاع على كافة أخبار النتائج وكذلك متابعة الحصول عليها.

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وزارة التربية والتعليم تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية “صناعي- زراعي- تجاري- فندقي” ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول للعام الدراسى الحالي، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 830 ألفًا و753 طالبًا وطالبة بجميع النوعيات، بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية في 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام نحو 3080 لجنة امتحانية.

نتائج الامتحانات 2022 موقع وزاره التربيه والتعليم نتائج الامتحانات رقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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