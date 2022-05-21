الرئيس السيسى يتفقد حصاد البنجر والقمح بـ«مستقبل مصر»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، جولة تفقدية في مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، استمع خلالها إلى شرح حول حصاد صنف بطاطس "روزيتا" لأغراض التصنيع، وإنتاجيته تصل ما بين 17 طنًا و18 طنًا في الفدان، وهذا الصنف يتم التعاون مع وزارة الزراعة لاعتماده.

وتفقّد الرئيس السيسي موقع حصاد البنجر لصالح مصانع قطاع الأعمال والقطاع الخاص، واستمع إلى شرح حول إنتاجية البنجر، التي وصلت إلى 28 طنًا من البنجر المبكر، وفي العروة المتوسطة وصلت إلى 37 طنًا، والعروة المتأخرة تصل إلى ما بين 50 و60 طنًا، ومتوسط الإنتاج العام في المشروع يصل من 35 إلى 38 طنًا.

كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح حول الآلات المستخدمة في الحصاد والميكنة الحديثة، التي تساعد على نقل المحصول في أقل فترة ممكنة دون أي هدر.

وتفقد الرئيس السيسي- في نهاية الجولة- موقع محصول القمح على مساحة 75 فدانًا، ويجري الحصاد آليًا، حيث جرت زراعة محصول القمح على مدار 190 يومًا، ومر بمراحل نمو النبات، وهو الآن في مرحلة الطور الجاف، ومتوقع إنتاجية من 18 إلى 20 إردبًا.

