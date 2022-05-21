الرئيس السيسى: نعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال تحسين «سلالات الماشية»

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعقيبه على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بالعمل على توفير التغذية المناسبة للمواشي الموجودة لدى فلاحي مصر التي تقدر بنحو 2 مليون رأس من الماشية بدعم من المصريين وكل من يهتم بهذا الأمر سواء المجتمع المدني أو جمعية "مصر الخير" وغيرها.

وأضاف الرئيس أن توفير التغذية المناسبة لرأس الماشية غير المطورة لتماثل تلك المطورة من شأنه أن يزيد الإنتاجية من الألبان إلى معدل يتراوح ما بين 20- 30 كيلو جرامًا يوميًا مقابل 7 كيلو جرامات يوميًا.

وتابع الرئيس: "لو استبدلنا 2 مليون رأس ماشية للفلاحين بالسلالات التي تحقق إنتاجية عالية ستنتج المليون رأس من الماشية نحو 15 مليون كيلو جرام إضافية من الألبان، ليضاعف الفلاح ربحه من تربية الماشية من نحو ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه".

ودعا الرئيس السيسي إلى العمل على تحسين حياة المواطنين من خلال برنامج لتحسين سلالات الماشية لدى فلاحي مصر من خلال دعم أهل الخير والبر، مضيفًا: "البر ليس فقط أن أقدم طعامًا أو أنشئ مدرسة ولكن البر أننا نجعل المواطن يضاعف من ربحه وذلك على مستوى الفرد، أما على مستوى الدولة فيتم عمل برنامج وتوفير موارد ليتم تنفيذه"، داعيًا إلى توعية الفلاحين بجدوى اقتناء سلالات جديدة من الماشية تستهلك نفس الغذاء وتحقق إنتاجية أعلى من الألبان.