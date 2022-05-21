السبت 21 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الهيئة الهندسية: «مستقبل مصر» من المشاريع القومية العملاقة

رئيس الهيئة الهندسية
رئيس الهيئة الهندسية
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قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، من المشاريع القومية العملاقة.
وأشار "الفار"ـ خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، اليوم السبتـ إلى أن "هذا المشروع عملاق وفيه تعديل لمسارات الترع وإنشاء ترع جديدة"، موضحًا أن مسار المياه بالكامل في المشروع نحو 170 كيلو مترًا، منها 148 كيلو مترًا ترعًا مكشوفة، بالإضافة الى 22.5 كيلو متر مواسير خاصة للأراضي الزراعية الموجودة، وهي تشتهر بزراعة البنجر".
ولفت إلى أن حجم الأعمال الصناعية يقدر بنحو 13 محطة للرفع، وتقريبًا 91 عملًا صناعيًا، مضيفًا:"كل هذه الأعمال بدأنا فيها من شهر أغسطس الماضي، وحققنا نسب تنفيذ عالية تقدر بنحو 46%".
وبين أن محطات الرفع بالكامل سيتم الانتهاء منها في سبتمبر المقبل، فيما بلغت نسبة التنفيذ في الترع الموجودة بالقطاع الغربي حوالي 98%، أما بالنسبة للقطاع الشرقي ففيه بعض التأخير نظرًا للانتظار لتعويض الأهالي، لافتًا إلى أن التكلفة المالية لتعويضات الأراضي تقريبًا وصلت إلى 2.5 مليار جنيه تقريبًا، ويمكن تأكيد هذه البيانات مع المساحة المدنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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