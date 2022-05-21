الرئيس السيسى: مشروعات الصوب الزراعية توفر آلاف فرص العمل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه طالب بتحديد الشركات المصرية المستعدة لزراعة 15 ألف فدان بالصوب، ضمن الـ300 ألف فدان الجاري تنفيذها بمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.

وأشار الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر"، اليوم السبت، إلى أن إنتاج الـ15 ألف فدان من الصوب ليس مثل إنتاج الفدان العادي بل أعلى إنتاجية، ويوفر أكثر من نصف المياه المستخدمة في الزراعة العادية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل.

ولفت إلى أن الحكومة منذ 40 أو 50 عامًا، كان يمكنها توظيف المواطنين ولكن هذا الموضوع تجاوزته قدرات الدولة حاليًا، ولم تعد قادرة على توظيف مليون شخص سنويًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الماضية قدرة كبيرة على إدارة عمله بكفاءة عالية.

ونوه بأن المشروعات التي تنفذها الدولة تتم من خلال المستثمرين، موضحًا أن الدولة تتحمل البنية الأساسية للمشروعات على أن يزرع المستثمر طبقًا للدورة الزراعية المناسبة للدولة والمستثمر.

وذكر الرئيس السيسي أن مزرعة "اللاهون" المتواجدة في محافظة الفيوم، تحتاج إلى تشغيل، وأنه يمكن من خلال إقامة مشروعات الصوب الزراعية تشغيل نحو 30 ألف شخص على مدار العام.

وأضاف: أن "هذا الأمر يعيدنا لزمن سيدنا يوسف عليه السلام عندما تم ترك القمح في سنابله لتخزينه، أما في حالة الحصاد لن يبقى القمح سليمًا لمدة 3-4 سنوات دون أن يفسد"، لافتًا: إلى أن "الذرة لا تتحمل التخزين لمدة 4 سنوات وتفسد نتيجة الرطوبة، والدول المتقدمة التي تصدر لنا الذرة، تجففها لتتحمل عملية النقل والتصدير ثم التخزين بعد ذلك".

واختتم:"هذا الأمر لم يكن متبعًا لدينا من قبل، فكان لا بد من استهلاك الذرة في حينها، لكن استخدام المجففات أتاح لنا الاحتفاظ بالمحصول في الصوامع بما يعزز قدرتنا من استخدامه على مدار العام دون أن يتعرض للتلف".