السبت 21 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار
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يتساءل الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن كيفية التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك للتقديم في المبادرة الرئاسية التي من شأنها إجراء العمليات الجراحية للمرضى أصحاب الحالات الحرجة مجانًا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

 

 

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير كيفية التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

كيفية التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

  • المريض الذي ليس له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي.
  • من له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي.
  • يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.
  • ثم تتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية.
  • كما يمكن التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار عن طريق الموقع الإلكتروني (من هنا)

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي الخاص به، والاسم ورقم الموبايل ومحافظة السكن وإدخال العنوان بالتفصيل واختيار المستشفى، ثم تحديد نوع القرار «على نفقة الدولة أو تأمين صحي»، ثم تحديد الإجراء المطلوب، والضغط على «حفظ».

كما يمكن الاتصال بالرقم التالي ١٥٣٠٠ في حالة إرسال الشكاوى أو التواصل.

 

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عمليات تدخل ضمن قوائم الانتظار

ـ قساطر القلب.

ـ جراحات القلب.

ـ جراحة المخ والأعصاب.

ـ جراحة العظام.

ـ جراحات الرمد.

ـ جراحة الأورام.

ـ الأوعية الدموية.

ـ زراعة الكبد.

ـ زراعة القوقعة.

ـ زراعة الكلى.

ـ القساطر المخية.

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وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم دعم مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار من البنك المركزي  بمبلغ 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم دعم بقيمة 1.387 مليار جنيه للمساهمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر وشراء التجهيزات الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن معدل الانتظار انخفض من 400 يوم إلى متوسط 17 يومًا لإجراء العمليات، مشددة أنه يتم دعم القطاع الصحي، لاستمرار النهوض بالمنظومة الصحية بداية من تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة وحتى التصدي لجائحة فيروس كورونا.

مبادرة رئيس الجمهورية إنهاء قوائم الانتظار كيفية التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية قوائم الانتظار جراء العمليات الجراحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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