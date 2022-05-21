الرئيس السيسى: الصوب الزراعية تقلل من استهلاك مياه الرى 60%

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الصوب الزراعية لا تسهم فقط في زيادة إنتاجية الفدان وإنما تقلل أيضا من استهلاك مياه الري حتى بالمقارنة مع التي تروى بوسائل الري الحديثة، مضيفا: "إذا كانت زراعة الفدان الواحد تستهلك في المتوسط من 10 إلى 15 ألف متر مكعب من المياه في السنة فإنه باستخدام الصوب الزراعية يمكن خفض كمية المياه المطلوبة بأكثر من 50 إلى 60%".

وتابع الرئيس: "إذا كان البعض يرى أن مليون جنيه أو أكثر، تعتبر تكلفة عالية لإنشاء صوب في الفدان الواحد بخلاف تكلفة البنية الأساسية من كهرباء وطرق وغيرها"، مشيرا إلى أن تكلفة الحديد فقط للفدان الواحد من الصوب تبلغ مليون جنيه بأسعار 3 سنوات مضت، بما يعني أن 16 ألف فدان تبلغ تكلفتها 16 مليار جنيه حديد فقط للصوب، لكن كمية المياه المستخدمة لري هذه المساحة من الصوب بكاملها تعادل كمية المياه المطلوبة لزراعة 4 آلاف أو 5 آلاف فدان من الأراضي التي تروى بالري الحديث.

وقال الرئيس: "عندما عرضنا إقامة مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان منذ 4 أو 5 سنوات رأى البعض من منظور اقتصادي أنها غير مجدية نظرا لتكلفتها العالية التي تبلغ من مليون إلى مليوني جنيه للفدان الواحد، بالنظر إلى سعر المنتج في السوق المحلية والذي يتراوح من 3- 10 جنيهات للكيلو في الوقت الذي سيرتفع السعر حال تصدير تلك المنتجات للخارج حيث سيتراوح سعر الكليو ما بين 2-3 يورو للكيلو وهذا منطق اقتصادي نحترمه، لكن الدولة لابد أن يكون لديها مسار مختلف يتناسب مع ظروف البلد لإيجاد حلول عملية على أرض الواقع".

وأكد الرئيس السيسي حرصه على متابعة ما تقدمه البرامج في وسائل الإعلام للوقف على تناول الإعلاميين ومن يستضيفونهم للقضايا المطروحة في المجتمع وهل يتم تناولها بمنظور شامل وعميق يمكن الاستفادة منه، أم أن هناك حاجة لإلقاء المزيد من الضوء والتوضيح بشأنها؟.



