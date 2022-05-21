توريد 42 ألف طن قمح محلي لصوامع الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أن لجان استقبال القمح المحلى استقبلت حتى الآن أقماح محلية بإجمالي ٤٢٥٧٢.٠١١ طن، منذ بداية التوريد حتى الآن وطبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة التموين وكيل وزارة التموين، بالإسكندرية إن اللجان تستقبل خلال اليوم ما لا يقل عن 70 إلى 80 سيارة يتم فرزهم، وتقدير الدرجة الخاصة بهم واتخاذ الإجراءات القانونية للاستيلاء، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 6 لجان متخصصة مشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية، حيث تواصل عملها ليلاً ونهاراً في متابعة آخر مستجدات عمليات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.

وأكد أن هناك فريق عمل متكامل يعمل لصالح المواطن المصري، حتى نصل للاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما نعمل عليه لتطبيقه خلال الموسم المقبل لنصل إلى 90٪ اكتفاء من سلعة القمح.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع بداية انطلاق موسم توريد القمح، أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما استثنائياً يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والبناكر المخصصة لاستقبال القمح، لاستلام أكبر كمية حفاظًا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وأوضح أن إجمالي مساحة زراعة القمح في الإسكندرية هذا العام بلغت نحو 73 ألف فدان، ومن المستهدف توريد من 120 إلى 130 ألف طن أقماح.

وأشار إلى أن المحافظة تضم 7 مواقع تخزينية مجهزة لتوريد الأقماح ما بين 4 صوامع و3 بناكر، وبسعة إجمالية تبلغ نحو183.5 ألف طن، في برج العرب وكنج مريوط والعامرية.

وأضاف أنه تم تجهيز صوامع احتياطية أخرى بالمحافظة بسعة تخزينية نحو 100 ألف طن مجهزة بالكامل للاستخدام الفوري، وذلك في حالة احتياج المحافظة لها.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مديرية الزراعة بجميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام والتأكد المستمر من جاهزية مواقع التخزين، وتذليل أي عقبات قد تطرأ أمام عملية التوريد وحلها فورًا.