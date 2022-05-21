السبت 21 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«طلقة طائشة» تنهى حياة طالبة جامعية على يد زوجها بالدقهلية

جثة
جثة
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لقيت طالبة جامعية بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر  بمحافظة الدقهلية، مصرعها على يد زوجها، بسبب طلق خرطوش خرج بالخطأ من سلاح الزوج واستقر في رأس المجني عليها.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالي عزبة جعفر التابعة لقرية برمبال الجديدة التابعة لدائرة المركز  بمصرع زوجة بطلق ناري من فرد خرطوش  أثناء عبث زوجها بالسلاح.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وبسؤال الشهود أكدوا أن مشاجرة وقعت بين الزوج "أحمد .ح .ي" 26 عام وبين أشقائه من الأب على الميراث، وأثناء قيامه بتنظيف سلاحه فرد الخرطوش خرج  منه عيار استقر في رأس زوجته، 23 عامًا، طالبة بجامعة المنصورة، أسفر عن مصرعها على الفور.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، وتحرير محضر والإحالة للنيابة التي باشرت التحقيقات.

منية النصر محافظة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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