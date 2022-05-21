التحقيق فى اتهام فنان شهير بصدم سيارة وإصابة قائدها

تباشر النيابة بالشيخ زايد التحقيق في واقعة اتهام فنان شهير باصطدام سيارته في سيارة يستقلها شاب بمدينة الشيخ زايد، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة فى مناطق متفرقة من الجسد.

وكما طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن التقرير الطبي للمصاب.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، لعرضها على مهندس فني لفحصها.

البداية بتلقي كانت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث فنان شهير، ويدعى "م.ه"، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.