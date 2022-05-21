السبت 21 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى سوهاج

أسلحة
أسلحة
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بقصد الاتجار، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط متاجري وحائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام صاحب محل أسلحة وذخائر، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وإدارة المحل المشار إليه كورشة للإصلاح والتعديل.

بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام»، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن سوهاج، تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل المحل الخاص به، وبحوزته: 2 طبنجة معدلة- 30 خزينة مختلفة- 44 طبنجة صوت- 1495 طلقة صوت- 3 رشاشات صوت- 94 قطعة من أجزاء الأسلحة المختلفة "منزلق ماسورة- مقبض"- أدوات تعديل وإصلاح "مناشير- البنس- المفكات- الزرديات" 2 هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وإدارة المحل الخاص به كورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية الاشخاص الاتجار مكافحة الجريمة الاسلحة الذخائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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