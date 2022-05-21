السبت 21 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي

الرئيس السيسى يفتتح
الرئيس السيسى يفتتح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي
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يقدم موقع “الدستور” لقرائه ومتابعيه بثًا مباشرًا، اليوم السبت، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، والذي يأتي بهدف المساهمة في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي المقام على 500 ألف فدان بامتداد طريق محور الضبعة في الاتجاه الشمالي الغربي من أهم المشروعات الزراعية التي دشنتها الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي.

ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد.

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وائل لطفي

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