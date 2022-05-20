الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل شاب داخل محل هواتف بعين شمس

حبس
حبس
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم في واقعة قتل طالب داخل محل هواتف محمولة بمنطقة عين شمس.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المقدم باهر البيشلاوي، رئيس مباحث قسم عين شمس، إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل محل بأحد شوارع منطقة عين شمس،  وعلى الفور انتقل رجال الأمن لموقع الحادث، وعثر على جثة شاب مقتول طعنا بمطواة داخل محل لبيع الهواتف المحمولة.

وقام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على مُلابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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