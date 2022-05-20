الجمعة 20 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أيام الإجازات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحانات
امتحانات
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يهتم الكثير من الطلاب بالبحث عن أيام الإجازات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي تبدأ يوم 26 يونيو 2022، ويتخلل ذلك عدد من الإجازات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.

ويستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير أيام الاجازات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.

أيام الاجازات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في 20 يونيو المقبل، بالمواد التي لا تضاف للمجموع وهي مادة التربية القومية، والاقتصاد والإحصاء، والتربية الدينية، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، في المواد الأساسية للغة العربية في 26 من نفس الشهر، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم الأحد 26 يونيو 2022 فى المواد الدراسية الأساسية.

وتبدأ الإجازات التي تتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، من يوم 8 يوليو وحتى 13 يوليو 2022، بسبب إجازة عيد الأضحى 2022، إضافة إلى إجازات طبيعية تتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، كفواصل زمنية بين المواد وبعضها.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

عدد أيام امتحانات الثانوية العامة 2022، الفعلية فى جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، 11 يوما، وتم توزيع المواد الدراسية على مدة امتحانات الثانوية العامة 2022، من 26 يونيو حتى 21 يوليو، حيث راعى الجدول وجود فواصل زمنية بين بكل مادة حتى يتمكن الطلاب من المراجعة.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2022:

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة وفقا للآتى:

اليومالامتحان
الأحد 26 يونيو 2022 اللغة العربية
الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 3 يوليو 2022الكيمياء للشعبة العلمية - والجغرافيا للشعبة الأدبية
الثلاثاء 5 يوليو  الديناميكا
الخميس 7 يوليواللغة الأجنبية الأولى
الخميس 14 يوليوالفيزياء للشعبة العلمية -  التاريخ للشعبة الأدبية
الأحد 17 يوليو

الجيولوجيا والعلوم البيئية

التفاضل والتكامل.

علم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 19 يوليو الجبر والهندسة الفراغية
الخميس 21 يوليو

الأحياء للشعبة العلمي علوم

 الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" للشعبة العليم رياضة

 الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

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