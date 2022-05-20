أيام الإجازات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022
يهتم الكثير من الطلاب بالبحث عن أيام الإجازات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي تبدأ يوم 26 يونيو 2022، ويتخلل ذلك عدد من الإجازات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.
ويستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير أيام الاجازات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.
أيام الاجازات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي
يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في 20 يونيو المقبل، بالمواد التي لا تضاف للمجموع وهي مادة التربية القومية، والاقتصاد والإحصاء، والتربية الدينية، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، في المواد الأساسية للغة العربية في 26 من نفس الشهر، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم الأحد 26 يونيو 2022 فى المواد الدراسية الأساسية.
وتبدأ الإجازات التي تتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، من يوم 8 يوليو وحتى 13 يوليو 2022، بسبب إجازة عيد الأضحى 2022، إضافة إلى إجازات طبيعية تتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، كفواصل زمنية بين المواد وبعضها.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022
عدد أيام امتحانات الثانوية العامة 2022، الفعلية فى جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، 11 يوما، وتم توزيع المواد الدراسية على مدة امتحانات الثانوية العامة 2022، من 26 يونيو حتى 21 يوليو، حيث راعى الجدول وجود فواصل زمنية بين بكل مادة حتى يتمكن الطلاب من المراجعة.
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2022:
- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة وفقا للآتى:
|اليوم
|الامتحان
|الأحد 26 يونيو 2022
|اللغة العربية
|الثلاثاء 28 يونيو
|اللغة الأجنبية الثانية
|الأحد 3 يوليو 2022
|الكيمياء للشعبة العلمية - والجغرافيا للشعبة الأدبية
|الثلاثاء 5 يوليو
|الديناميكا
|الخميس 7 يوليو
|اللغة الأجنبية الأولى
|الخميس 14 يوليو
|الفيزياء للشعبة العلمية - التاريخ للشعبة الأدبية
|الأحد 17 يوليو
الجيولوجيا والعلوم البيئية
التفاضل والتكامل.
علم النفس والاجتماع.
|الثلاثاء 19 يوليو
|الجبر والهندسة الفراغية
|الخميس 21 يوليو
الأحياء للشعبة العلمي علوم
الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" للشعبة العليم رياضة
الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية