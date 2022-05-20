الجمعة 20 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مطبعة تصدر كتبا بدون ترخيص في القاهرة

حبس
حبس
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قررت نيابة دار السلام، حجز مالك مطبعة على ذمة التحريات، بتهمة بيع وطباعة العديد من الكتب الروائية والأدبية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك مطبعة –كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة)، ببيع وطباعة العديد من الكتب الروائية والأدبية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (3000) نسخة من الكتب الروائية والأدبية، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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