الجمعة 20 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

حبس
حبس
ads

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم اشترك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، ومزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهما خلال عام 3 ملايين جنيه.

وتواجه النيابة المتهم المضبوط بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر داخل الدولة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء على حساب الثاني بأحد البنوك، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع. 

وتبين من التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل ثلاثة مليون جنيه مصري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين مجانا

لينك موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

رابط الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي الترم الثاني 2022

موعد إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 19- 5- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خيري حسن

تعليق على ما حدث فى الغرفة «8» العشاء الأخير مع أمل دنقل

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٣»

سارة شريف

دائرة العنف

سمر عادل

ريان جديد اسمه «المستريح»

د. بهي الدين مرسي

الاسم واللقب والكنية

ماجد حبته

إفريقيا تريد حياة كريمة

بسنت حسن

الترحم والأوغاد.. على الوسطاء أن يمتنعوا

د. محمد عفيفي

لبنان: بدايات التغيير

صور

محطات في حياة الفنان سمير صبري

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

غزة الصغرى.. كيف تحوّلت «جنين» إلى أزمة لإسرائيل؟

إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

وزير الأوقاف الفلسطينى لعلماء الأمة: أنقذوا القدس من انتهاكات الاحتلال