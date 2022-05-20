الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب بمطواة فى حلوان

حبس
حبس
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قررت نيابة حلوان، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب، بطعنة نافذة بمطواة، حال سير الضحية بمنطقة العزبة القبلية، دائرة قسم شرطة حلوان كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وورد بلاغ للمقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة شاب ملقاة بالشارع وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصابا بطعنة نافذة في البطن، ويرتدي ملابسه بالكامل، وبتفتيشه لم يعثر على أي مستندات، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبتكثيف التحريات تبين أن الضحية يدعى "محمد حسن"، 30 سنة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث رصدت إحدى الكاميرات الضحية حال محاولته الهروب والركض وهو مصاب، عقب طعنه على يد أحد الأشخاص.

وكشفت التحريات التحريات الأولية عن قيام شاب مسجل خطر يدعى "عبد العزيز"، بائع مخدرات بقتل الضحية أثناء محاولة سرقته بالإكراه، وقام الضحية بمقاومته بطعنه بمطواة كانت بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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