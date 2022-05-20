الجمعة 20 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط مستريحة «مستحضرات التجميل» فى بنى سويف

حبس
حبس
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تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف، من ضبط سيدة استولت على أموال عدد كبير من المواطنين، بعد جمعها منهم بحجة توظيفها في مستحضرات التجميل.

كان اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، قد تلقى عدة بلاغات باتهام صاحبة "كوافير" بمدينة بني سويف، بجمع مبالغ مالية منهم بلغت قرابة الـ10 ملايين جنيه، بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال مستحضرات التجميل، مقابل حصولهم على عائد شهري نسبته 10%.

وبتكثيف البحث والتحريات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط المباحث بقيادة اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر رقم 2593 لسنة 2022 بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق.

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