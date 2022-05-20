تعرف على موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023.. تفاصيل

يبحث الكثير من أولياء الأمور خلال تلك الفترة عن موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس الموافق 19 مايو 2022، موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023 للصف الأول الابتدائي.

وارتفعت معدلات البحث منذ أمس حتى الآن على محركات البحث العالمية، وتصدر موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023، الكلمات البحثية.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023.

موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023

تعتمد وزارة التربية والتعليم خلال ذلك العام على نظام إلكتروني في قبول طلبات الطلاب في الصف الأول الابتدائي دفعة 2022- 2023، ويقدم ولي الأمر طلب الالتحاق ويسجل أسماء المدارس الراغب في التحاق الطالب بها، سواء المدارس الخاصة أو اللغات.

وقررت الوزارة أن يبدأ التقديم في الفترة من 1 يونيو 2022 وحتى 30 من ذات الشهر بحيث لا يقل عم الطالب عن 6 سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لإتاحة وقت كاف لأولياء الأمور لتجهيزها وهي:

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

عدد 6 صور شخصية للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

دمغات التأمين الصحي.

طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات.

إيصال كهرباء أو ماء أو غاز.

ملف به أوراق التقديم من المكتبة.

صورة من التقديم على الإنترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس أولهم المدرسة التي ترغب التقديم فيها في المقام الأول.

ومن المقرر أن يتلقى أولياء الأمور موافقة مبدئية عبر هواتفهم عن القبول من عدمه.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022

1- ألا يقل عمر الطالب في 1 أكتوبر 2022 عن 6 سنوات بالنسبة للصف الأول الابتدائي.

2- التقديم عبر موقع الوزارة الإلكتروني في الفترة المتاحة، وتقديم الملف الورقي في الفترة الرسمية.

3- مراعاة صحة البيانات المدخلة.

4- اختيار أقرب مدرسة من سكن الأسرة، ويمكن اختيار أكثر من مدرسة في الرغبات، وتكون نتيجة تنسيق المدارس قرب نطاق مسكن الأسرة.