تعرف على موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023.. تفاصيل
يبحث الكثير من أولياء الأمور خلال تلك الفترة عن موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس الموافق 19 مايو 2022، موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023 للصف الأول الابتدائي.
وارتفعت معدلات البحث منذ أمس حتى الآن على محركات البحث العالمية، وتصدر موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023، الكلمات البحثية.
وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023.
موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023
تعتمد وزارة التربية والتعليم خلال ذلك العام على نظام إلكتروني في قبول طلبات الطلاب في الصف الأول الابتدائي دفعة 2022- 2023، ويقدم ولي الأمر طلب الالتحاق ويسجل أسماء المدارس الراغب في التحاق الطالب بها، سواء المدارس الخاصة أو اللغات.
وقررت الوزارة أن يبدأ التقديم في الفترة من 1 يونيو 2022 وحتى 30 من ذات الشهر بحيث لا يقل عم الطالب عن 6 سنوات.
الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2023
وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لإتاحة وقت كاف لأولياء الأمور لتجهيزها وهي:
- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة
- عدد 6 صور شخصية للطالب.
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
- دمغات التأمين الصحي.
- طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات.
- إيصال كهرباء أو ماء أو غاز.
- ملف به أوراق التقديم من المكتبة.
- صورة من التقديم على الإنترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس أولهم المدرسة التي ترغب التقديم فيها في المقام الأول.
- ومن المقرر أن يتلقى أولياء الأمور موافقة مبدئية عبر هواتفهم عن القبول من عدمه.
شروط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022
1- ألا يقل عمر الطالب في 1 أكتوبر 2022 عن 6 سنوات بالنسبة للصف الأول الابتدائي.
2- التقديم عبر موقع الوزارة الإلكتروني في الفترة المتاحة، وتقديم الملف الورقي في الفترة الرسمية.
3- مراعاة صحة البيانات المدخلة.
4- اختيار أقرب مدرسة من سكن الأسرة، ويمكن اختيار أكثر من مدرسة في الرغبات، وتكون نتيجة تنسيق المدارس قرب نطاق مسكن الأسرة.