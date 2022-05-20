الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023.. تفاصيل

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يبحث الكثير من أولياء الأمور خلال تلك الفترة عن موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس الموافق 19 مايو 2022، موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023 للصف الأول الابتدائي.

وارتفعت معدلات البحث منذ أمس حتى الآن على محركات البحث العالمية، وتصدر موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023، الكلمات البحثية.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023.

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

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موعد بدء التقديم في المدارس الرسمية 2022-2023

تعتمد وزارة التربية والتعليم خلال ذلك العام على نظام إلكتروني في قبول طلبات الطلاب في الصف الأول الابتدائي دفعة 2022- 2023، ويقدم ولي الأمر طلب الالتحاق ويسجل أسماء المدارس الراغب في التحاق الطالب بها، سواء المدارس الخاصة أو اللغات.

وقررت الوزارة أن يبدأ التقديم في الفترة من 1 يونيو 2022 وحتى 30 من ذات الشهر بحيث لا يقل عم الطالب عن 6 سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لإتاحة وقت كاف لأولياء الأمور لتجهيزها وهي:

  • شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة
  • عدد 6 صور شخصية للطالب.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • دمغات التأمين الصحي.
  • طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات.
  • إيصال كهرباء أو ماء أو غاز.
  • ملف به أوراق التقديم من المكتبة.
  • صورة من التقديم على الإنترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس أولهم المدرسة التي ترغب التقديم فيها في المقام الأول.
  • ومن المقرر أن يتلقى أولياء الأمور موافقة مبدئية عبر هواتفهم عن القبول من عدمه.

 

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022

1-  ألا يقل عمر الطالب في 1 أكتوبر 2022 عن 6 سنوات بالنسبة للصف الأول الابتدائي.

2- التقديم عبر موقع الوزارة الإلكتروني في الفترة المتاحة، وتقديم الملف الورقي في الفترة الرسمية.

3- مراعاة صحة البيانات المدخلة.

4- اختيار أقرب مدرسة من سكن الأسرة، ويمكن اختيار أكثر من مدرسة في الرغبات، وتكون نتيجة تنسيق المدارس قرب نطاق مسكن الأسرة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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