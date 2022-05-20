الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعجل تحريات اتهام سائقين بسرقة 3 أطنان نحاس من شركة بالتجمع

النيابة
النيابة
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استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية حول اتهام سائقين بسرقة 3 أطنان نحاس من داخل شركة بمنطقة التجمع الأول، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مهندس بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باكتشافه سرقة (بكرة كابل نحاس "وزنت 3 أطنان تقريبًا") من داخل موقع الشركة محل عمله، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين بذات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أقر أحدهما بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة بكرة كابل النحاس من داخل الشركة المشار إليها ولاذا بالفرار.

 

 كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذا البكرة المستولى عليها، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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