غدا.. أولى جلسات محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان

تنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهمة النصب على أهالي أسوان، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها مقابل فائدة شهرية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.

وستجري محاكمة المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد حالة الشغب التي شهدتها بعض قرى أسوان عقب هروب بعض المستريحين، بأموال الأهالي التي جمعوها من المواطنين، بعد أن أوهموهم بأرباح طائلة تتجاوز 30 %، مستغلين بساطتهم وأميتهم، عبر عشرات المناديب.