نشرة أخبار الحوادث.. ضبط 73 طن أسمدة زراعية وحبس مستريح جديد

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام، نرصد أبرزها في نشرة الحوادث على النحو التالي:

ضبط 73 طن أسمدة زراعية محجوبة عن الأسواق بمحافظة البحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (73,3 طن "أسمدة زراعية مدعمة") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

إحباط بيع طن دقيق مدعم في السوق السوداء بالمعصرة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخبز على (1,250 طن دقيق بلدي مدعم).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مستريح جديد للسيارات في أسوان 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بأسوان، حبس مستريح جديد للسيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تحرير محاضر ضده بتهمة النصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال.

وقام المستريح الجديد للسيارات، ويُدعى (ح .م)، ومقيم منطقة أبو الريش دائرة مركز أسوان، بجمع مبالغ مالية طائلة من المواطنين بهدف تشغيلها في تجارة السيارات، ويردد أنه من مساعدي (محمود.ف.ا) صاحب معرض سيارات، ويطلق عليه "مستريح السيارات"، بعد اختفائه خلال الأيام الماضية.

وتمكنت قوات الأمن بأسوان من ضبط (ح .م) يعمل في تجارة السيارات ومقيم بمنطقة أبو الريش، حيث تم تحرير أربعة محاضر ضده بتهمة النصب وجمع مبالغ طائلة من الأهالي بغرض تشغيلها في تجارة السيارات، حيث كان يشتري السيارة بأعلى من ثمنها الحقيقي ويسلم صاحبها مستحقاته المالية بعد فترة على حسب الاتفاق بينهما.

وأثبتت التحريات أن تربطه صلة بالمستريح (م .ف) صاحب معرض السيارات المختفي منذ أيام، وتحرر المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها.

ضبط مدير شركة هارب من 119 سنة سجنا في حدائق القبة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط مدير إحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم، والمطلوب لتنفيذ 72 حكما قضائيا.

وبلغ إجمالي العقوبات الهارب منها 119 سنة و3 شهور، وغرامات مالية مستحقة بلغت 177 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

بأسلوب الاستدراج.. ضبط 4 كونوا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في الجيزة

نجح رجال مباحث الجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابي بمحافظة الجيزة، تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة مُصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة، أنه حال قيادته سيارة ملاكي استوقفته إحدى السيدات بالطريق "لا يعلم بياناتها" لتوصيلها إلى إحدى الأماكن، واستقلت معه السيارة ولدى سيرهما بدائرة المركز فوجئ بسيارة ميكروباص، قام مُستقلوه باستيقافه والتعدي عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها، واستولوا على السيارة وبداخلها متعلقاته ولاذوا بالهرب بالسيارة وبرفقتهم السيدة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه، وتقوم السيدة باستدراج قائدي السيارات ويقوم باقي المتهمين باستخدام "ميكروباص" مُستأجر بإستيقاف ضحاياهم وتهديدهم بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم، وأضافوا بتخلصهم من متعلقات المجني عليه عن بالطريق العام وتم تصريف السيارة لثلاثة أشخاص "تم ضبطهم" وأرشدوا عن السيارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين - أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول - وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات "وطنية – أجنبية".

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج للعملات الأجنبية، والإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.