إخماد حريق فى بعض الزراعات ببنى سويف دون وفيات

سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف على حريق محدود في بعض الزراعات الكائنة في نطاق قرية سدس التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، صباح اليوم الجمعة، دون خسائر في الأرواح.

كانت البداية بتلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في بعض الزراعات، بعزبة المزرعة التابعة لقرية سدس بمركز ببا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإطفاء، وجرت السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها قبل امتدادها للزراعات والمباني المجاورة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.