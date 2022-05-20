الجمعة 20 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمشاركة 5 آلاف شاب.. إطلاق إشارة بدء «ماراثون القاهرة»

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
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أطلق  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم الجمعة، إشارة بدء ماراثون القاهرة الذى أقيم بمنطقة مصر الجديدة بتنظيم I Events، وCairo Runners، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.
شهد الماراثون مشاركة نحو ٥ آلاف من الشباب والفتيات والمواطنين من مختلف الفئات العمرية، وتضمن نصف ماراثون لمسافة  ٢١ كم، والركض لمسافات "١٠ كم، ٥ كم، ٢ كم"، بالإضافة إلى سباق لمسافة  ٢كم لذوي القدرات والهمم.

حضر فعاليات الماراثون من وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، الدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وأحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، والفنانة رزان مغربي، والمهندس عمرو منسي، رئيس شركة I Events، والمهندس إبراهيم صفوت، رئيس شركة Cairo Runners.


وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن ماراثون القاهرة يُجرى التنسيق بشأن إقامته منذ ستة أشهر بالتعاون مع المؤسسات الشريكة فى التنظيم، للخروج به فى أفضل صورة، مبيناً أن الماراثون سيكون تقليداً سنوياً يُقام فى قلب القاهرة.
ولفت إلى أن ماراثون القاهرة يحمل فى طياته عدداً من الرسائل المهمة فى مقدمتها التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة، ودور الرياضة فى الحفاظ على الصحة، والتكوين البدني السليم، مشيرًا إلى قيام الوزارة بتنظيم عدة ماراثونات وفعاليات رياضية مختلفة على مستوى الجمهورية فى ضوء السعي نحو جعل الرياضة أسلوب حياة.
من جانبه، أشاد محافظ القاهرة بالإقبال الكبير من الشباب على المشاركة فى فعاليات الماراثون الذى يتم تنظيمه تأكيداً على دعم الدولة للرياضة، موجهًا الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على مجهوداته البارزة فى دعم المنشآت الشبابية والرياضية بالقاهرة، وإقامة الفعاليات الرياضية المتنوعة بها.
وكرم وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، الفائزين في سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كم، حيث من الفتيات فازت بالمركز الأول رحمة حسنى، والمركز الثاني ملك سلامة، والمركز الثالث حبيبة محسن، وعلى مستوى الشباب جاء بالمركز الأول سالم محمد، والمركز الثاني عبدالله عادل، والمركز الثالث نور الدين بكر.

حضر فعاليات الماراثون من وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، الدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وأحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، والفنانة رزان مغربى، والمهندس عمرو منسي، رئيس شركة I Events، والمهندس إبراهيم صفوت، رئيس شركةCairo Runners.

 


 

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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