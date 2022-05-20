حبس 24 عاطلا حاولوا ترويج هيروين وبانجو وحشيش وأسلحة نارية في القليوبية

قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، حبس 24 عاطلا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، يفيدون فيه بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 24 عاطلا بطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والخصوص والعبور وبنها وكفر شكر، بحوزتهم (أسلحة نارية "5 فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 547 جرام من الهيروين، و210 جرام من البانجو، و85 جرام من البودر، و75 جرام من الحشيش، و130 جرام من مخدر الشادو، و25 جرام من مخدر الآيس، و20 قرص مخدرا).

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.