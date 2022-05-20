«هجمات سياسية».. إيلون ماسك يرد على اتهامه بالتحرش بمضيفة جوية

تحدث ملياردير سبيس إكس ومؤسس تسلا إيلون ماسك، على اتهامه بالتحرش بمضيفة طيران تعمل في الشركة التي يملكها مقابل حصان هدية، وذلك حسبما أفاد موقع “business insider”.

وقال ماسك، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، اعتبرها البعض رًا على اتهامه: “الهجمات السياسية ستتصاعد علي بشكل كبير في الأشهر المقبلة”.

واتهمت مضيفة طيران في شركة “سبيس إكس” المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الأخير بالتحرش بها، وذلك حسبما أفاد موقع “business insider”.

وقالت المضيفة إن إيلون ماسك فضح نفسه وطلب منها ممارسة الجنس، حيث دفعت الشركة 250 ألف دولار مقابل صمتها.

وعملت المضيفة كعضو في طاقم طائرة على أساس عقد لأسطول طائرات خاص بشركة سبيس إكس، حيث اتهمت ماسك بعرض شراء حصان لها مقابل "تدليك جنسي"، وذلك حسب مقابلات ووثائق حصلت عليها Insider.

وكشف الحادث الذي وقع في عام 2016، صديقة للمضيفة تواصلت مع Insider، حيث أسرَّت المضيفة لصديقتها أنه بعد توليها وظيفتها بالشركة، تم تشجيعها للحصول على ترخيص كمدلكة حتى تتمكن من إعطاء تدليك لـ ماسك.

وقالت المضيفة لصديقتها إن ملياردير سبيس إكس ومؤسس تسلا طلب منها الحضور إلى غرفته خلال رحلة في أواخر عام 2016 "للحصول على تدليك كامل للجسم، وعندما وصلت وجدت أن ماسك كان عاريا تماما باستثناء ورقة تغطي النصف السفلي من جسده، أثناء التدليك كشف أعضائه التناسلية وعرض أن يشتري حصانا لـ “عمل المزيد”.

وفي مقابلة مع Insider، تحدثت الصديقة شريطة عدم الكشف عن هويتها، مشيرة إلى مخاوف على سلامتها الشخصية، لكن Insider على دراية بهويتها وهوية المضيفة أيضًا.

إيلون ماسك يرد لـ Insider

وتواصلت Insider مع إيلون ماسك، من خلال بريد إلكتروني، لطلب مزيد من الوقت للرد وقال إن "هناك الكثير لهذه القصة".

وقال إيلون ماسك: "إذا كنت أميل إلى الانخراط في التحرش الجنسي، فمن غير المرجح أن تكون هذه هي المرة الأولى في مسيرتي المهنية التي استمرت 30 عامًا"، واصفًا القصة بأنها "ذات دوافع سياسية".

بينما يقول كريستوفر كارداشي، نائب رئيس شركة سبيس إكس، الذي تم الاتصال به عبر الهاتف المحمول، “لن أعلق على أي اتفاقيات تسوية”.

اتهامات سابقة

اتهامات إيلون ماسك جاءت بعد أيام من اتهامه بإقامة علاقة جنسية مع آمبر هيرد وكارا ديليفين أثناء زواج آمبر من النجم جونى ديب، حيث نشر موقع ديلي ميل تقريرا جاء فيه أن النجمة كارا ديليفين أقامت علاقة ثلاثية مع النجمة آمبر هيرد "زوجة جوني ديب السابقة " وحبيبها السابق إيلون ماسك، وذلك في شقة ديب.

وكشف عن تلك التفاصيل النجم العالمي جوني ديب، خلال دعوى قضائية قدمها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دولار.

بينما قال ماسك إنه صديق لكارا لكن صداقتهما لم تتحول أبدا إلى علاقة حميمية.

وأضاف ماسك أن علاقته بآمبر بدأت بعد شهر من تقديم طلب الطلاق من جوني ديب وأنه لم يكن أبدا مقربا من آمبر خلال فترة زواجها من ديب.